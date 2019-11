Schützentradition in Sonsbeck : Sonsbecker Heimatabend begeistert das Publikum Jahr für Jahr

Schützentradition in Sonsbeck

Sonsbeck 35 Akteure sorgten mit 15 Beiträgen dafür, dass die vier Stunden Programm wie im Fluge vergingen. Höhepunkt des Abends war der flotte Rollator-Tanz.

Die St.-Anna-Schützenbruderschaft Sonsbeck-Balberg feiert bereits seit 15 Jahren einen Heimatabend, zu dem sich am Samstag einige Hundert Gäste im Kastell eingefunden hatten. Das von Peter Labudda erstellte Programmheft – es war auf den hübsch dekorierten Tischreihen ausgelegt – enthielt neben einem aufschlussreichen Rückblick auf die Geschichte der Bruderschaft auch Grußworte von Brudermeister Lothar Willemsen, Präses Pfarrer Günther Hoebertz und Bürgermeister Heiko Schmidt. Die drei sprachen denjenigen, die diesen Abend seit Jahren organisieren, ihren Dank aus und wünschten allen einen unterhaltsamen Abend.

Die hohe Anzahl der beteiligten Personen und ihr engagiertes Mitwirken sowie die Begeisterung der vielen Gäste sind als gutes Zeichen für den Fortbestand dieser in der gesamten Gemeinde beliebten Veranstaltung zu werten. Mit lustigen Sketchen, gelungenen Tanzaufführungen sowie kurzen Theater- und Musikeinlagen fühlten sich die Besucher bestens unterhalten. Bei den Tänzen der „Grandes Dames“ und der „Génération actuelle“ zeigten Sonsbecker Frauen in hübscher Kleidung, wie toll sie die Choreographien, die Cordula Schmitz entwickelt hatte, umsetzen konnten.

Mit dem gemeinsam gesungenen Sonsbecker Heimatlied endete der 15. Heimatabend, zu dem Wilfried Schönherr, Leiter der Realschule An der Fleuth in Geldern, am Keyboard begleitet hatte. Titel wie „Himbeereis zum Frühstück“ und „What a wonderful world“ sowie „Erna kommt“, passend zum Auftritt von „Tante Erna“, trafen voll und ganz den Geschmack der Besucher aller Generationen.