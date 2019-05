Schulübergreifendes Projekt : Boxteler Bahn rollt im Modell-Format

Die Verantwortlichen (h.v.l.) Daniela Hommen (Leiterin Hagelkreuz-Grundschule), Christoph van Kempen (Lehrer Stiftsgymnasium), Michael Lemkens (Leiter Marienschule), Franz-Josef Klaßen (Leiter Stiftsgymnasium) und Modellbauer Jörg Plewinski freuen sich mit den Schülern auf die Arbeit an dem Projekt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Schüler des Stiftsgymnasiums, der Marienschule und der Hagelkreuz Grundschule arbeiten mit einem Modellbau-Experten an einer Nachbildung der historischen Bahn. Anlass des Projekts ist der 150. Jahrestag der Boxteler Bahn.

Im Mai 1869 wurde in Rotterdam von deutschen und niederländischen Aktionären die „Nord-Brabant-Deutsche Eisenbahngesellschaft“ gegründet. Die daraus resultierende Bahnstrecke verlief zwischen dem niederländischen Boxtel und Wesel. Bei Xanten kreuzte die Linie die Bahnverbindung zwischen Kleve und Duisburg – teilweise verlief die Streckenführung parallel.

150 Jahre ist das nun her – und die Strecke ist seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in Betrieb. Für Schüler von drei Xantener Schulen ist es dennoch ein Anlass, sich in einer Arbeitsgemeinschaft der Geschichte der „Boxteler Bahn“ zu widmen. Ziel der AG ist es nicht nur, die Überreste der Bahn in der Region zu entdecken und erforschen, sondern auch der möglichst detaillierte Nachbau eines kleinen Streckenabschnittes, wie er im Jahr 1925 aussah, im Maßstab 1:87.

info Mit der Bahn einmal quer durch Europa Infrastruktur Ab 1904 gab es zwei Bahnhöfe in der Xanten, für jede Eisenbahnstrecke einen. Streckenverlauf Die Boxteler Bahn war Teil einer Bahnstrecke quer durch Europa – von London bis Sankt Petersburg.

Und weil das für Schüler einer Schule zu ambitioniert wäre, haben sich gleich drei Schulen zusammengeschlossen, deren Schüler in der AG miteinander forschen und arbeiten werden: Das Stiftsgymnasium, die Marienschule und die Hagelkreuz-Grundschule. Christoph van Kempen ist Lehrer am Stiftsgymnasium und freut sich besonders, dass die Grundschule mit dabei ist. „Mit der Marienschule haben wir schon das ein oder andere Mal zusammen gearbeitet, aber die Kooperation mit der Grundschule ist was Neues. Die Kleinen können bestimmt viel lernen“, sagt er.

Starten soll das Projekt nach den Sommerferien. Bis dahin ist aber noch einiges zu planen. So sollen die Schüler kleine Exkursionen mit den Fahrrädern unternehmen, um die originalen Stätten zu besichtigen – zum Beispiel die alte Streckenführung oder den Ort, an dem früher der Bahnhof Xanten West stand. Auch sollen die Schüler der Frage nachgehen, welche Bedeutung die Bahn damals für die Menschen hatte und was noch alles befördert wurde.

Leiten werden die AG allerdings nicht nur Lehrer der drei Schulen, in Jörg Plewinski ist auch ein wahrer Eisenbahn- und Modellbau-Experte mit dabei. Er ist Geschäftsführer des Ladens „Eisenbahn Modellbau Bocholt“ und kann den Kindern besonders die technischen Details näher bringen. „Die Schüler können im Rahmen der AG spielerisch die Modelleisenbahn kennen lernen. Das ist ein bisschen wie in der Fahrschule, alles braucht Übung“, sagt er. Lehrer van Kempen ist froh darüber, Plewinski im Team zu haben. „Das ist für die Kinder auch wichtig, eine Bezugsperson zu haben, die nicht aus dem Lehrerkollegium stammt. Da kann sich dann ein ganz anderes Vertrauensverhältnis bilden“, erklärt er.