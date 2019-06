Traditionelles Festival : In Xanten waren die Schotten los

Foto: Randolf Vastmans 8 Bilder So war das Schottische Festival 2019 in Xanten.

Xanten Tausende kamen am Wochenende zum Ostwall, um das 13. Schottenfestival zu erleben. Frauen, Männer und Kinder traten in Wettbewerben gegeneinander an, und eine gebürtige Schottin feierte ihren Junggesellinnenabschied.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Randolf Vastmans

Wer kennt sie nicht, die Highland Games aus Schottland? Eben diese bewunderten die mehrere Tausend Besucher des 13. Xantener Schottenfestivals am Wochenende im Kurpark am Ostwall. Dort wurden Gewichte geworfen, Strohsäcke mit der Mistgabel über Hindernisse geschleudert, Baumstämme über einen abgesteckten Parcours gezogen und noch sieben weitere Disziplinen absolviert.

Bis zu 20 Teams zu jeweils sechs Mitgliedern traten gegeneinander an. Jürgen Stickelbrock, der Vorsitzende des Deutschen Highland Games Verbandes, sieht die Frauen des Verbandes weltweit ganz vorne. So haben zwei von ihnen im vergangenen Jahr einen Weltmeister-Titel geholt. „In meinem Heimatverein, dem Nettetaler Highlander Verein, wird die Bemerkung ‚Du wirfst wie ein Mädchen` als Kompliment angesehen“, resümiert Stickelbrock mit einem Augenzwinkern.

Info Ein Verband, 25 Vereine, 3000 Mitglieder Verband Der Deutsche Highlandgames Verband wurde 2006 gegründet, 2011 trat er dem Deutschen Sportbund bei. Er umfasst 25 Vereine mit 3000 Mitgliedern. Veranstalter Von Mai bis September veranstaltet er bundesweit etwa 30 Wettbewerbe.

Aber es ging am Wochenende nicht nur um Kraft und Geschicklichkeit, sondern auch um Musik: Eine der großen Dudelsack-Meisterschaften Deutschlands fand auf dem Xantener Festival statt. Am Samstag stellten sich etwa zehn Teams und am Sonntag 30 Einzelspieler dem Urteil der Juroren. Die Auftritte waren genauso umringt wie die sportlichen Wettkämpfe.Bewdundernd verfolgten die Besucher die Darbietungen. Die Musiker gehören der Bagpipe Association of Germany, dem deutschen Dachverband der Dudelsackspieler an. Hier ist Anna Kummerlöw die Vorsitzende. 32 Bands sind Mitglieder im Verband. „Zu wenig“, findet Kummerlöw, „es gibt viel mehr Bands in Deutschland, aber viele sind eben nicht organisiert.“

Ein unvergessliches Wochenende erlebte Rachel Bernards aus Wuppertal. Der gebürtigen Schottin hatten ihre Freundinnen einen besonderen Junggesellinnenabschied beschert: den Besuch der Highland Games in Xanten. Dabei heiratet Rachel Bernards erst im Oktober. „Aber dann sind keine Games mehr“, sagte eine ihrer Freundinnen. „Deswegen haben wir den Junggesellinnenabschied auf dieses Wochenende vorgezogen.“ Die Frauen durften sich in einigen Disziplinen der Highland Games versuchen. Dass sie Spaß hatten, war ihnen anzusehen.