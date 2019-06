Traditionelles Festival : Am Wochenende kommen die Schotten nach Xanten

Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi) Infos Das ist das Programm des Schottischen Festivals in Xanten.

Xanten Ein Teil des Kurparks ist am Wochenende wieder fest in schottischer Hand. Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni, findet am Ostwall das Schottische Festival Xanten statt.

Die Teilnehmer tragen Dudelsackmeisterschaften und Highland Games aus. Rund um die musikalischen und sportlichen Wettkämpfe bieten Händler landestypische Produkte, Speisen und Getränke an, zum Beispiel Dudelsäcke, Kilts und Whisky. Veranstalter des Festivals ist der Schottische Kulturverein aus Xanten.

Mehrere Wettbewerbe stehen auf dem Programm. Zum Beispiel findet eine der vier großen Dudelsack-Meisterschaften Deutschlands statt. Am Samstag treten Dudelsackbands und am Sonntag Solisten gegeneinander an. Dabei beurteilen Fachleute nicht nur die gespielte Musik, sondern auch die Kleidung der Teilnehmer. Außerdem werden Highland Games veranstaltet. Kinder und Jugendliche starten am Samstag, Erwachsene am Sonntag. Die schottischen Hochlandspiele haben eine lange Tradition. Es gibt verschiedene Disziplinen, zum Beispiel Baumstammwerfen, Tauziehen und Gewichtweitwurf. Bei den Wettkämpfen für Kinder sind die Sportgeräte an die Möglichkeiten der Mädchen und Jungen angepasst.

Das Schottische Festival beginnt an beiden Tagen um 10 Uhr. Am Samstag endet es um 19 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr. Eine Tageskarte kostet zwischen drei Euro (Kinder), sieben Euro (Erwachsene) und 17 Euro (Familien, also zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder, jedes weitere Kind kostet zusätzlich zwei Euro). Die Preise für beide Tage liegen zwischen fünf Euro (Kinder), zwölf Euro (Erwachsene) und 30 Euro (Familien).

Die Veranstaltung findet traditionell im Frühsommer statt, in diesem Jahr schon zum 13. Mal. Damit ist das Festival älter als der Veranstalter: Der Schottische Kulturverein Xanten wurde 2008 von Mitgliedern der German Lowland Pipes & Drums Xanten gegründet, einer Pipeband, die auf der Great Highland Bagpipe, dem großen schottischen Dudelsack, traditionelle Musik spielt.

