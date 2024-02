Anleitung vom Naturgartenverein linker Niederrhein Schritt für Schritt weg vom Schottergarten

Entstanden ist so nicht nur eine insektenfreundliche Naturoase in Labbeck, sondern auch genügend Bildmaterial, um für Nachahmer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen zu können. Die Umgestaltungsaktion wurde 2023 mit dem dritten Platz des Westenergie-Klimaschutzpreises ausgezeichnet. „Das Preisgeld steckt in der Finanzierung des Flyers“, so Block.