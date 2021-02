Richtlinien der Gemeinde Sonsbeck : Bei Gartenplanung Vorgaben achten

Sonsbeck Die Gemeinde Sonsbeck weist Gartenbesitzer auf Richtlinien bei der Umgestaltung hin. Mit Festsetzungen im Bebauungsplan sollen Schottergärten vermieden werden.

Gerade in der Corona-Zeit verbringen die Menschen viel Zeit zu Hause. Ein Blick in den heimischen Garten lässt da nicht selten Umgestaltungsideen aufkommen, um den Frühling wieder im Freien und im Grünen verbringen zu können. Die Sonsbecker Verwaltung weist jedoch darauf hin, dass dabei auch die rechtlichen Vorgaben berücksichtigt werden müssen, die für das eigene Grundstück gelten.

Besonders in den neuen Baugebieten in Sonsbeck sei durch Festsetzungen im Bebauungsplan erkennbar, dass die Gemeinde sich für die Erhaltung der Biodiversität einsetzt, heißt es in der Mitteilung. So seien Pflanzstreifen und -gebote festgesetzt worden, um Schottergärten zu vermeiden und stattdessen mit naturnahen Vorgärten Lebensraum für Insekten und Bienen zu schaffen. Mit dem Wettbewerb „Bunt statt Grau“ werden die klimafreundlichsten Vorgärten zudem prämiert.