In Xanten gibt es am Samstag, 8. August 2020, die erste Meisterschaft am Niederrhein in Schnick, Schnack, Schnuck. Das Turnier wird von Marc Torke (l.) und Dirk Overhage organisiert. Im Gespräch mit RP-Redakteur Markus Werning (r.) erklärt Torke die Regeln der Niederrhein-Meisterschaften. Es soll nach den Statuten des Schick-Schnack-Schnuck-Weltverbandes gespielt werden – also nur mit den drei Gesten für Stein (Faust), Papier (flache Hand) und Schere (Zeige- und Mittelfinger ausgestreckt).