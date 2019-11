Schneeflockentag in Sonsbeck : Auf Schnäppchenjagd für den guten Zweck

Schneeflockentag in Sonsbeck

Sonsbeck Beim Schneeflockentag in Sonsbeck wurden Kleidung, Bücher und Spielwaren verkauft – mit dem Erlös unterstützt der Kinderschutzbund Familien.

Bereits seit Donnerstag hatten Katja Ververs, die Leiterin des Teams vom Kinderschutzbund Peter Pan in Sonsbeck, und einige ihrer Helferinnen das Kastell mit freundlicher Unterstützung der Mitarbeiter des Sonsbecker Bauhofs in einen riesigen Verkaufsraum verwandelt. Weit mehr als 5000 Verkaufsartikel waren nach sorgfältiger Vorsortierung zum Verkauf ausgelegt worden, als sich am Samstagmorgen rund 200 Interessierte auf Schnäppchenjagd begaben. „Viele unserer Kunden wissen unsere besonderen Angebote sehr zu schätzen“, sagte Ververs.