Kindheitstraum erfüllt : Xantener baut Iglu im heimischen Garten

Vynen Garten- und Landschaftsbauer Florian Otto zog in Vynen in zwei Tagen ein Schneehaus hoch. Nun kann er mit seiner Freundin im eigenen Iglu Glühwein trinken. Vom Schneehaus-Bau hat er ein Video veröffentlicht – und damit andere zum Nachmachen motiviert.

Florian Otto hat sich in seinem Garten in Vynen einen Kindheitstraum erfüllt. Der 30-Jährige nutzte die Schneemassen, um sich ein Iglu zu bauen. „Das wollte ich immer schon mal machen. In unserer Familien-WhatsApp-Gruppe habe ich das am Sonntag angekündigt und mich so selber unter Druck gesetzt. Da musste ich liefern“, sagt Otto. Das handwerkliche Know-how bringt er als selbstständiger Meister im Garten- und Landschaftsbau mit.