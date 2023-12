Wintereinbruch am Niederrhein Dünne Schneeschicht bedeckt Xanten am Morgen

Xanten · In der Nacht von Sonntag auf Montag at es am Niederrhein geschneit. Am Morgen bedeckte eine Schicht von mehreren Zentimetern die Stadt Xanten.

04.12.2023 , 10:08 Uhr

11 Bilder Wintereinbruch am Niederrhein – Fotos vom Schnee in Xanten 11 Bilder Foto: RP/Markus Werning

Am Niederrhein ist in der Nacht von Sonntag auf Montag der erste Schnee des Winters 2023/24 gefallen. Mehrere Zentimeter blieben auf Dächern, Straßen und Wiesen liegen. Xanten zum Beispiel war am Morgen von einer weißen Schicht bedeckt. Die viel befahrenen Straßen in der Stadt waren am Montagmorgen aber weitgehend wieder frei, auf den Nebenstraßen lag dagegen noch Schnee und Schneematsch. Auch Fußgänger mussten aufpassen, zum Beispiel auf dem Kurparkrundweg war es stellenweise rutschig. Hier geht es zur Bilderstrecke: Wintereinbruch am Niederrhein – Fotos vom Schnee in Xanten

(wer)