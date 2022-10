Wegen eines Krankheitsfalls in der Familie plante Macfarlane 2012, das Schloss wieder zu verkaufen und in die USA zurückzukehren. Es folgte ein langer, undurchsichtiger Rechtsstreit mit den Kaufinteressenten für das Haupthaus, die zwischenzeitlich Insolvenz angemeldet hatten. Am Ende wurde das Anwesen zwangsversteigert.