Diagnose von Schlafapnoe Krankenhaus in Xanten bekommt Schlaflabor

Wenn bei einem Patienten das Schlafapnoe-Syndrom diagnostiziert werde, werde er von Czarnecka und ihrem Team zunächst eine Nacht lang beobachtet, erklärte das Krankenhaus weiter. Die gesammelten Daten würden dann in der Praxis in Kleve ausgewertet. In den meisten Fällen helfe eine Schlafmaske. Mittlerweile seien diese Geräte leicht und fast geräuschlos. Sie verhinderten das Schnarchen und die dadurch hervorgerufene Schlafapnoe. Patienten, die eine solche Maske erhielten, würden zum Test noch eine weitere Nacht im Schlaflabor verbringen, damit alles optimal eingestellt werden könne. Sowohl für die erste, als auch für die zweite Behandlung kämen die Patienten am frühen Abend im Schlaflabor an. Sie würden dann verkabelt, bevor sie die Nacht in einem Einzelzimmer verbringen würden. Am nächsten Morgen könnten sie wieder nach Hause fahren.