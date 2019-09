14-Jähriger in Xanten lebensgefährlich verletzt : Polizei stellt Handy-Video von Schlägerei an Gesamtschule sicher

Polizei stellt Handy-Video von Schlägerei an Gesamtschule sicher

14-Jähriger in Xanten lebensgefährlich verletzt

Xanten Die folgenschwere Schlägerei an der Gesamtschule in Xanten ist von einem Zeugen mit einem Handy gefilmt worden. Die Polizei hat das Video gesichert. Außerdem hat der Beschuldigte ausgesagt.

Nach der Schlägerei an der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck hat die Polizei nach eigenen Angaben alle Zeugen vernommen. Sie hätten die bisherigen Erkenntnisse bestätigt, sagte ein Sprecher der Kreispolizei Wesel am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Auch der beschuldigte Jugendliche habe eine Aussage gemacht. Aus ermittlungstaktischen Gründen machte der Sprecher aber keine Angaben zum Inhalt der Aussage. Die Polizei habe außerdem ein Handy-Video sichergestellt und ausgewertet. „Das Video zeigt den Tathergang“, sagte der Sprecher. Zur Herkunft des Videos, ob es also von einem Schüler oder einem anderen Zeugen stammt, lagen zunächst keine Angaben vor.