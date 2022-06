Fanclub „Qua de Wick Wack“ aus Menzelen feiert Jubiläum : Auf einen Schwatz mit Schalke-Legenden

Die ehemaligen Profi-Fußballer Klaus Fischer (M.) und Didi Schacht (r.) erzählten so manche Anekdote aus ihrer aktiven Zeit bei Schalke 04. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Menzelen Der FC-Schalke-04-Fanclub „Quade Wick Wack“ hat sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Über 100 Gäste waren auf dem Schützenplatz Menzelen-Ost vor Ort, darunter die ehemaligen Fußballprofis Dietmar „Didi“ Schacht und Klaus Fischer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Kleintges-Topoll

Bis vor einem Monat waren es nicht vorrangig Simon Terodde oder Marius Bülter, die jeder Schalke-Fan auf ewig mit der Meisterschaft in der zweiten Liga verbinden wird, sondern Dietmar „Didi“ Schacht. Als Kapitän führte der 59-Jährige die Königsblauen 1991 zurück in die Bundesliga. Pünktlich zum erneuten Wiederaufstieg rückte der ehemalige Publikumsliebling am Samstagnachmittag in Menzelen mit seiner mobilen Imbissbude an, um das 25-jährige Jubiläum des Fanclubs „Quade Wick Wack“ mit zu feiern.

Mit seinem rollenden Grill macht der gebürtige Duisburger regelmäßig vor dem Edeka-Markt in Orsoy Halt und ist daher am Niederrhein bestens bekannt. Im „Derbysieger-Shirt“ von vor 30 Jahren versorgte Schacht die 104 Gäste auf dem Schützenplatz in Menzelen-Ost mit Currywurst und Pommes. Die Ruhrgebietsspezialität ließ sich auch Klaus Fischer nicht entgehen – neben Schacht die zweite Schalker Legende, die am Wochenende mit den S04-Anhängern in Menzelen ins Gespräch kam. Um 18.30 Uhr rollte sein Wagen mit dem Kennzeichen GE-KF ein.

Info Zu jedem Heimspiel in die Veltins-Arena 152 Mitglieder Der Schalke-Fanclub „Quade Wick Wack“ wurde am 28. März 1997 in Menzelen gegründet. Aktuell zählt die Gemeinschaft 152 Mitglieder. Zusammenhalt Die meisten Mitglieder fahren zu jedem Heimspiel mit dem Bus in die Veltins-Arena. „Wir sind ein familienfreundlicher Club für jung und alt“, betont Michael Kolkenbrock.

Der Startschuss der Veranstaltung ertönte – wie sollte es auch anders sein – in Anlehnung an das Gründungsjahr um 19.04 Uhr. In einer Talkrunde plauderte der für seine Fallrückzieher bekannte Alt-Stürmer für gut 90 Minuten aus dem Nähkästchen. Klaus Fischer packte viele Anekdoten aus, unter anderem aus seiner Zeit als Co-Trainer unter Peter Neururer und Aleksandar Ristic. Auch über die jüngere Vergangenheit gab der 72-Jährige Auskunft: „Christian Heidel hat den Verein mit seinen Verträgen fast in den finanziellen Ruin getrieben. Jetzt ist zum Glück alles wieder in ruhigeren Gewässern“, sagte er. „Ich hoffe, dass Rouven Schröder weiterhin ein gutes Händchen bei den Neuverpflichtungen hat, damit der Klassenerhalt gelingt“, ergänzte Klaus Fischer und erntete einige Zustimmung.

Dabei mithelfen soll auch Justin Heekeren. Dem 21-jährigen Torhüter aus Alpen-Veen trauen die Menzelener Schalke-Fans zu, sich im Profikader unter Neu-Trainer Frank Kramer zu etablieren. „Solange noch keine neue Nummer eins da ist, hat er schon jetzt gute Chancen“, sagte Michael Kolkenbrock. Während Didi Schacht und Klaus Fischer die Autogramm- und Fotowünsche der älteren Mitglieder erfüllten, sorgte Maskottchen „Erwin“ für Begeisterung unter den Kindern. Auf einer Tombola gab es Schalke-Trikots, Fan-Artikel sowie von Johannes Wynen, Gastwirt in der Menzelener Fanclub-Kneipe Zur Deutschen Eiche, gestiftete Preise zu gewinnen. Johannes Wynen übernahm auch am Samstag den Ausschank.

Jedes Mitglied bekam zudem einen Jubiläumsschal mit der Aufschrift „Quade Wick Wack Menzelen 1997-2022“ überreicht. Weil der erste Club-Vorsitzende Jens Rademacher krankheitsbedingt verhindert war, führte sein Vertreter Josef „Jöpper“ Kremers durch das Programm und blickte in einer Rede auf die Anfänge zurück.

Eingeladen waren neben drei befreundeten Fanclubs auch der Spielmannszug Menzelenerheide und der Musikverein Menzelen. Letzterer spielte im Laufe des Abends das Steigerlied und die Vereinshymne „Blau und weiß, wie lieb‘ ich dich“. Auch der traditionelle „Attacke“-Schlachtruf, im Original vom kultigen „Trompeten-Willy“, durfte nicht fehlen. Am Ende war alles dabei, was bei einem Schalker Fanclub-Jubiläum dazugehört.

(fabi)