Batterien, Lacke, Kleingeräte : Schadstoffmobil sammelt Sondermüll in Sonsbeck

Sonsbeck Am 18. Juni haben Sonsbecker wieder an drei Standorten die Möglichkeit, private Sonderabfälle wie Batterien oder Lacke, aber auch elektronische Kleingeräte zu entsorgen.

(RP) In knapp zwei Wochen, genauer gesagt am Dienstag, 18. Juni, besteht wieder die Möglichkeit, Sonderabfälle aus privaten Haushalten sowie Elektro-Kleingeräte am Schadstoffmobil zu entsorgen. Aufgrund des neuen Elektro- und Elektronikgerätegesetzes (ElektroG) dürfen allerdings nur Geräte bis zu einer Kantenlänge von 20 Zentimetern, wie etwa Rasierapparate, Föne, Taschenrechner, Wecker oder Telefone, abgegeben werden. Größere Geräte können kostenfrei am Gemeinschaftswertstoffhof in Xanten-Birten abgegeben werden.