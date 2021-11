Sonsbecks schönsten Fenster : Preisgekrönte Hingucker für die Martins-Kinder

Sonsbeck Der St.-Martin-Verein Sonsbeck hat die schönsten Fenster entlang des Zugwegs prämiert. Dieses Jahr beteiligten sich so viele Menschen wie noch nie an der Aktion. Die Entscheidung fiel daher schwer.

Als Kind hat sich Susanne Pimingstorfer immer gefreut, wenn die Häuser auf dem Zugweg zum St.-Martinsfest geschmückt waren. „Das war immer mein Hingucker, denn die Pracht der Laternen kann man als Kind innerhalb des Umzuges ja gar nicht richtig bewundern“, erklärt sie. Für die heute zweifache Mutter ist es daher Ehrensache, nun selbst zu Bastelschere und Transparentpapier zu greifen und ihr Haus für das Martinsfest hübsch herzurichten. Sonne, Mond und Sterne, das Wappen der Gemeinde Sonsbeck, bunte Landschaften und beleuchtete Schattenbilder schmückten in diesem Jahr ihr Haus am Töpferweg. Und der Aufwand sollte sich bezahlt machen. Denn Susanne Pimingstorfers Fenster gelten nun als die schönsten in Sonsbeck.

Seit sechs Jahren prämiert der St.-Martin-Verein die Hausdekoration entlang des Zugwegs in der Gemeinde. Damit alle eine Chance bekommen, führt der Weg jedes Jahr über andere Straßen. Dieses Mal fiel die Entscheidung den Juroren allerdings schwer. „Es haben so viele Menschen wie noch nie ihre Fenster und Häuser dekoriert“, erzählt Jurymitglied Birgit Enters. „Über Platz eins waren wir uns aber schnell einig, denn Susanne Pimingstorfer hat selbst den Anbau verziert, Kerzen und Laternen schmückten den Eingangsbereich.“

Bei Familie Wigge, die den zweiten Platz ergattern konnte, wurde das Verzieren zum Gemeinschaftsprojekt. Sohn Titus schmückte mit seinen Laternen aus den Vorjahren fleißig mit. Seine neueste Kreation, eine Eulen-Laterne, durfte den Siebenjährigen beim Umzug natürlich begleiten. Die restlichen Kunstwerke konnte Titus beim Vorbeiziehen an seinem Zuhause an der Gartenstraße präsentieren. „Es war schön, dass so viele Häuser geschmückt waren“, sagt der Junge. „Ich habe viel hin und her geguckt.“