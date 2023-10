Die Zugstrecke für den Umzug steht fest Wanderausstellung „Kulturerbe Sankt Martin“ kommt nach Sonsbeck

Der St.-Martin-Umzug in Sonsbeck gehört zu einem der größten und schönsten in der Region. Wenn am Samstag, 11. November, der bunte Tross mit fünf Musikgruppen durch die Straßen zieht, werden wieder rund 2500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene erwartet. Doch schon vorher wird die Legende des heiligen Mannes in der kleinen Gemeinde sehenswert dargestellt. Die Wanderausstellung „Kulturerbe Sankt Martin“ kommt nach Sonsbeck. Von Sonntag, 29. Oktober, bis Sonntag, 12. November, ist die Ausstellung in den Schaufenstern des katholischen Pfarrheims, Haus Maria Magdalena, an der Herrenstraße 39 zu sehen.