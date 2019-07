Sankt Josef Hospital : Auszeichnung für Xantener Krankenhaus

Xanten Laut einer bundesweiten Studie gehört das Sankt Josef Hospital auch in diesem Jahr wieder zu „Deutschlands besten Krankenhäusern“.

Das Sankt Josef Hospital hat bei einem bundesweiten Vergleich hervorragend abgeschnitten. In einer Analyse von mehr als 2200 Kliniken ist Xanten in der Größenordnung „150 bis 300 Betten“ auf dem 34. Platz gelandet. Nach Meinung der Verfasser der Studie gehört das Hospital damit zu „Deutschlands besten Krankenhäusern“. „Das macht uns sehr stolz“, sagte Michael Derksen, Geschäftsführer der Klinik in Xanten.

Innerhalb von NRW erreichte das Sankt Josef Hospital in seiner Größenklasse den siebten Platz. Vor ihm landeten nur das Sankt Josef Krankenhaus Essen-Werden, das Sankt Antonius Hospital Gronau, das Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg, das Marienkrankenhaus Soest, das Sankt Christophorus Krankenhaus Werne und das Gemeinschaftskrankenhaus Haus St. Petrus Bonn. Im vergangenen Jahr war Xanten in der Vergleichsstudie schon einmal ausgezeichnet worden . Damals landete das Hospital bundesweit auf dem 22. und landesweit auf dem vierten Platz.

Die Untersuchung wurde vom F.A.Z.-Institut, einer Gesellschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Hamburg erstellt. Die Rangliste soll Patienten als Orientierung dienen. Für die Untersuchung wurden die Qualitätsberichte der Krankenhäuser und Daten aus Bewertungsportalen herangezogen. Dadurch seien auch die Meinungen von Patienten in die Untersuchung eingeflossen, erklärten die Verfasser der Studie. Die Analyse wurde wissenschaftlich durch die International School of Management (ISM) in Dortmund begleitet.