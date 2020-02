Kommentar zur Schulsanierung : Wer A sagt, muss auch B sagen

Meinung Bevor die Politik einen Beschluss zum Gymnasium fasst, sollte zunächst besprochen werden, wie beide weiterführenden Schulen modernisiert werden können.

Es wird dringend Zeit, dass die Gebäude des Xantener Gymnasiums saniert werden. Sie sind in einem schlechten Zustand. Deshalb ist es gut, wenn die Pläne vorangetrieben werden. Aber es war ein anderer Zeitplan von der Verwaltung angekündigt worden: Bevor die Politik einen Beschluss fasst, sollte zunächst besprochen werden, wie beide weiterführenden städtischen Schulen – auch die Gesamtschule – modernisiert werden können. Nun soll der Rat unter Zeitdruck und allein für das Gymnasium eine Vorentscheidung treffen, obwohl die Finanzierung unklar ist. Und was ist mit der Gesamtschule? Wer A sagt, also das Gymnasium sanieren oder modernisieren will, muss auch B sagen.