Sanierungsarbeiten an L 460 : Sperrung zwischen Sonsbeck und Veen wird aufgehoben

Sonsbeck Die L 460 soll im Laufe der Woche von der Hammerstraße aus Richtung Wesel wieder befahrbar sein. Richtung Sonsbeck bleibt die Straße weiter gesperrt. Dort sind Bauarbeiten vorerst abgebrochen worden.

Auch der neu terminierte Bauabschluss Mitte Juli kann laut Ganswindt nicht eingehalten werden. Zwar sei der erste Bauabschnitt zwischen Gossendeich und Holländer Straße weitgehend fertig. Nach den starken Regenfällen in den vergangenen Tagen sei der Grundwasserspiegel aber so hoch, dass ein geplanter Kanalschacht nicht eingesetzt werden könne. „Wir haben lange versucht, das Wasser mit Pumpen abzuführen“, so Ganswindt. Jedoch ohne Erfolg. Deshalb seien die Arbeiten dort nun abgebrochen worden, um das Versickern des Grundwassers abzuwarten.

An den beiden anderen Bauabschnitten schritten die Arbeiten hingegen gut voran. Am 19. Juli soll mit der Sanierung des Kreisverkehrs begonnen werden. Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme an der L 460 visiert Ganswindt für Mitte August an.