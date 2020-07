Erweiterung des Abbaugebietes : Salzwerk Borth: K+S informiert über Abbaupläne

Das Salzbergbauunternehmen K+S will seine Abbaugebiete erweitern. Foto: Armin Fischer (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Xanten Auf der Internetseite des Bergbau-Unternehmens K+S sind jetzt Infos zur geplanten Erweiterung des Abbaugebietes nachzulesen. Dort gibt’s auch Details zum Rahmenbetriebsplan.

Der Konzern ruft zum Dialog auf, Fragen zum Genehmigungsverfahren werden per E-Mail beantwortet. Bei der Entscheidung über den neuen Rahmenbetriebsplan muss die Genehmigungsbehörde prüfen, ob die Auswirkungen des Salzbergbaus auf die Tagesoberfläche verträglich bleiben. K+S schreibt, dass es in der Lagerstätte Vorräte für circa 30 weitere Jahre gebe. Für diese Felder wird die Erweiterung des Gewinnungsbetriebes beantragt. Die Prüfungsergebnisse sollen bis Ende 2020 vorliegen, so dass anschließend der Antrag für den Rahmenbetriebsplan vorbereitet und bei der Genehmigungsbehörde eingereicht werden könne.