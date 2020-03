Flugblatt-Aktion : Bürger fordern mit Flyern mehr Infos zum Salzbergbau

Xanten Xantener Familien verteilen Tausende Flugblätter und warnen damit die Bevölkerung vor den Folgen eines weiteren Salzbergbaus in der Region.

In diesen Tagen dürften Tausende Menschen in Xanten und Rheinberg ein Flugblatt in ihrem Briefkasten finden, mit dem vor den Folgen eines weiteren Salzbergbaus in der Region gewarnt wird. Der Flyer geht auf eine Initiative von Privatleuten zurück, die wegen der Pläne der Bergbaufirma K+S in Sorge sind. Das Unternehmen will den Salzbergbau in den nächsten Jahren in Richtung Xanten, Birten, Veen und Borth vorantreiben. Um dafür eine Genehmigung zu bekommen, will K+S in diesem Jahr noch die nötigen Unterlagen einreichen.