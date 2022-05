Kritik an Plänen von K+S : Schäden am Xantener Dom durch Salzbergbau befürchtet

Schäden am Xantener Dom durch Salzbergbau befürchtet

Kritik an Plänen von K+S

Xantener Wahrzeichen: Der Dombauverein befürchtet Schäden am mittelalterlichen Sakralbau, wenn der Salzbergbau unterirdisch weiter vorrückt. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Der Xantener Dombauverein hat bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt, dass die Bergbehörde die von K+S geplante Erweiterung des Salz-Abbaus ablehnt. Er befürchtet sonst Schäden am Dom.

Der Xantener Dombauverein hat die Bezirksregierung Arnsberg aufgefordert, die Pläne des Konzerns K+S für einen weiteren Salz-Abbau am Niederrhein abzulehnen. Er sei „sehr besorgt über die zu erwartenden Schäden im Bereich Xanten“, teilte der Verein am Dienstag mit. Deshalb habe er sich schriftlich an die Bezirksregierung gewandt und auf 20 Seiten dargelegt, warum der Antrag von K+S nach Überzeugung des Dombauvereins nicht zugelassen werden könne.