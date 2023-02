Brief an Bezirksregierung Xanten fordert Info-Veranstaltung zum geplanten Salz-Abbau

Die Stadt Xanten hat die Bezirksregierung Arnsberg dazu aufgerufen, zum weiteren Salz-Abbau in der Region eine Info-Veranstaltung vor Ort anzubieten. Die Pläne des Konzerns K+S führten zu „einer Verunsicherung in der Bevölkerung in der Region, darunter auch in der Xantener Bürgerschaft“, schrieb Bürgermeister Thomas Görtz an den Regierungspräsidenten Heinrich Böckelühr. „Es besteht ein erhebliches Informationsbedürfnis.“ Das Schreiben der Stadt Xanten liegt unserer Redaktion vor.