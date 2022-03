Weiterer Salz-Abbau : Xanten fordert mehr Zeit für Stellungnahme zu Plänen von K+S

Abgebautes Salz (Symbolbild). Foto: Antje Seemann

Xanten K+S will in der Nähe von Xanten weitere Gebiete für den Abbau von Steinsalz erschließen und hat dafür einen Antrag eingereicht. Die Stadt soll dazu Stellung nehmen – die Verwaltung kritisiert die Frist, die ihr gesetzt wurde.

Die Stadt Xanten ist von der Bezirksregierung Arnsberg aufgefordert worden, eine Stellungnahme zu dem geplanten weiteren Salz-Abbau in der Region abzugeben. Wie Bürgermeister Thomas Görtz am Dienstag in der Ratssitzung berichtete, wurden ihr dafür nur sechs Wochen eingeräumt. „Wir waren überrascht“, sagte Görtz. Es handle sich um einen „komplexen Sachverhalt“. Er halte deswegen eine Frist von sechs Wochen „unmöglich“, kritisierte er. „Das geht so nicht.“

Xanten habe deshalb bei der Bezirksregierung Arnsberg eine Fristverlängerung beantragt, um drei Monate für eine Stellungnahme zu haben, erklärte Torsten Schneider, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege in der Stadtverwaltung. Die Stadt gehe davon aus, dass die Bezirksregierung Arnsberg der Stadt auch diese Zeit geben werde. Die Verwaltung werde nun eine Stellungnahme vorbereiten, damit die Politik in der Ratssitzung im Mai darüber beraten könne. Die Bezirksregierung Arnsberg ist die zuständige Bergbehörde in NRW.

Der Konzern K+S will am Niederrhein weitere Gebiete für den Abbau von Steinsalz erschließen. Deshalb hat das Unternehmen bei der Bezirksregierung Arnsberg einen Antrag eingereicht, um den Rohstoff auch südlich von Xanten sowie zwischen Rheinberg und Alpen zu gewinnen. Dabei handelt es sich um einen neuen Rahmenbetriebsplan für das Steinsalzbergwerk und die Saline Borth. Der bisherige Plan von 1985 gelte nur für bestimmte Bereiche der bekannten Lagerstätte, erklärte K+S. Diese Bereiche seien in einigen Jahren vollständig abgebaut. Deshalb sollten nun weitere Gebiete erschlossen werden, um bis 2050 den Rohstoff weiter abbauen zu können.

Außer Xanten sind auch andere Träger öffentlicher Belange wie Behörden und Verbände dazu aufgerufen, Stellungnahmen einzureichen. Sobald sie sich geäußert haben, entscheidet die Bezirksregierung Arnsberg über den Antrag von K+S. Die Politik vor Ort und die Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigter setzen sich seit Langem dafür ein, dass Betroffene künftig besser vor den negativen Folgen des Salzbergbaus geschützt werden.

(wer)