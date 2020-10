Saisonende in Xanten : Wassersportangebote gehen in die Winterpause

Wassersportangebote gehen in die Winterpause

Saisonende in Xanten

Ein Wakeboarder an der Wasserski-Seilbahn. Foto: Olaf Ostermann/Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Mit den NRW-Herbstferien endet am Sonntag, 25. Oktober, auch die diesjährige Wassersportsaison des Freizeitzentrums Xanten an der Nord- und Südsee.

Die Häfen Vynen und Wardt an der Xantener Nordsee, die Wasserski-Seilbahn und ihre jeweiligen Gastronomieangebote sowie der Bootsverleih im Hafen Xanten an der Xantener Südsee verabschieden sich mit Ende der Herbstferien in die Winterpause und bleiben geschlossen.