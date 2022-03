Vor Abstimmung im Kreistag : RVR wirbt für Verbleib des Kreises Wesel

Xanten Der Kreistag entscheidet am Donnerstag darüber ab, ob der Kreis Wesel aus dem Regionalverband Ruhr (RVR) austreten soll. Vor der Abstimmung wirbt die Beigeordnete Nina Frense für einen Verbleib des Niederrheins im RVR.

Vor der anstehenden Abstimmung über einen Austritt des Kreises Wesel hat der Regionalverband Ruhr (RVR) für einen Verbleib der niederrheinischen Kommunen geworben. Bei einem Termin am Dienstag in Xanten-Marienbaum appellierte die RVR-Beigeordnete Nina Frense an die Kreistagsmitglieder, noch einmal darüber nachzudenken, ob der Kreis Wesel „die Solidargemeinschaft des Regionalverbandes“ aufgeben wolle. Die Kommunen stünden vor großen Aufgaben. Als Beispiel nannte sie den Klimawandel. Einzelne Städte können dabei an ihre Grenzen stoßen. „Das ist eine solidarische Aufgabe, die man nur als Region lösen kann.“