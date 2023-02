Holzernte in Wäldern RVR setzt verstärkt auf Rückepferde

Der Betriebsausschuss des Regionalverbandes Ruhr (RVR Ruhr Grün) hat in seiner Sitzung am 24. Februar beschlossen, Rückepferde verstärkt zum Abtransport von Holz aus den verbandseigenen Wäldern, bei Naturschutzprojekten und in der Umweltbildung einzusetzen. Dazu soll die Zusammenarbeit mit externen Anbietern, so genannten Pferderückern, weitergeführt und intensiviert werden.