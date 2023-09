Rüdiger Gollnick veröffentlicht neues Buch Zeitreise zu Dämonen und Hexen am Niederrhein

In den Jahren 1400 bis 1600 wurde der Buchdruck erfunden, Leonardo da Vinci und Galileo Galilei gewannen neue Erkenntnisse über die Welt. Auch der Niederrhein befand sich zu der Zeit im Umbruch. Von Krieg, Seuchen und Hunger gebeutelt, suchten einige Menschen einen Schuldigen für ihr eigenes Unglück – und sahen ihn in der Hexerei. Rüdiger Gollnick berichtet von einem Fall am Niederrhein: Ulant Dammartz, eine Frau aus dem Kloster in Marienbaum, sei ebenfalls der Hexerei bezichtigt und über Jahre hinweg eingesperrt worden, erklärt er.