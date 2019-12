RP-Verlosung : Wir verlosen Karten für den Xantener Weihnachtszirkus

Xanten Wer am heutigen Dienstag anruft, kann vier mal zwei Tickets für die Premierenvorführung gewinnen.

Am Donnerstag beginnt der achte Xantener Weihnachtszirkus von Jonny Casselly junior. Bis Anfang Januar zeigen internationale Artisten im Xantener Hafen ein spektakuläres Programm. Viele Vorstellungen sind schon ausverkauft, für die anderen gibt es noch Restkarten. Zusammen mit dem Weihnachtszirkus verlosen wir für die Premiere am Donnerstag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr vier mal zwei Tickets für Erwachsene im Parkett.

