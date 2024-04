Feiern für den guten Zweck Im Landhaus „Am Röschen“ in Xanten steigt am Samstag eine Charity-Party

Der Vorverkauf läuft. Karten sind in den Edeka-Lurvink-Märkten an der Sonsbecker Straße und an der Lütinger Straße erhältlich. Es wird auch eine Abendkasse geben. Sponsoren unterstützen die Wohltätigkeitsparty. Zum Beispiel mixt die Tikibar aus Xanten am Samstagabend die Cocktails, spendet aber die Einnahmen, wie der Round Table berichtet.