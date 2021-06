Round Table 158 Xanten : Sponsoren finanzieren Anhänger

Xanten Mehrere Firmen haben dem Round Table 158 Xanten finanziell dabei geholfen, einen Anhänger zu erwerben. Der Serviceclub will ihn für seine Projekte einsetzen, von denen viele Menschen profitieren.

Der Round Table ist ein sogenannter Serviceclub. Unter anderem erwartet er von seinen Mitgliedern die Bereitschaft, sich für andere zu engagieren. Die Xantener unterstützen zum Beispiel das Therapeutische Reiten an der Kita Waldblick in Xanten und am Kindergarten Bullerbü in Nierswalde. Der Round Table hilft auch der Tafel Xanten bei der Auslieferung von Essenspaketen an bedürftige Menschen. Vor Weihnachten sammeln alle Round Tables in Deutschland Spenden, die von Helfern dann nach Rumänien, Bulgarien, Moldawien und in die Ukraine gefahren und dort verteilt werden. Jeder gespendete Cent werde in die Projekte gesteckt, auch alle Einnahmen aus den Pfandbons bei Trinkgut Rottmann, erklärte Schnickers.