Leurs übergibt an Timmermans : Xantens Rotarier haben einen neuen Präsidenten

Xanten An der Spitze des Rotary Clubs Xanten gibt es nach einem Jahr turnusgemäß wieder einen Wechsel. Die Übergabe der Präsidentschaft konnte erstmals wieder in Präsenz erfolgen.

Dabei habe der scheidende Präsident Heinrich-Ludwig Leurs über die sozialen Projekte und das ehrenamtliche Engagement vor Ort berichtet, teilten die Rotarier weiter mit. Er habe insbesondere an den Einsatz für die Stiftung Xantener für Xantener erinnert. Auf internationaler Ebene habe der Rotary Club Xanten ein Krankenhaus in Benin und eine Primarschule in Guinea (beide in Westafrika) unterstützt. Ein weiterer Schwerpunkt sei der internationale Jugendaustausch gewesen. In diesem Jahr könnten zwei Xantener Schülerinnen für elf Monate in Finnland und in Taiwan leben und zur Schule gehen. Im Gegenzug kämen ein Schüler aus Taiwan und eine Schülerin aus Mexiko als Gäste zu Xantener Familien.