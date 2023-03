Projekt des Rotary Clubs Deutscher Botschafter würdigt die Xantener Hilfe in Guinea

Der Kontakt mit Xanten kam vor sechs Jahren zustande, als ein Bewohner des Dorfes für einige Zeit in Xanten lebte. Der Rotary Club Xanten unterstützt seitdem die lokale Dorfgemeinschaft in ihrem Bemühen, eine Grundversorgung für Bildung und Gesundheit vor Ort zu erreichen. So wurde vor drei Jahren eine verlassene Grundschule wieder in Betrieb genommen: Seitdem erhalten rund 130 Mädchen und Jungen wieder eine Grundbildung, lernen Lesen, Schreiben, Rechnen sowie eine internationale Sprache. Jetzt wurde eine neue Kantine in Betrieb genommen.