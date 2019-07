Rotary Club Xanten : Rotary Club: Glander übergibt an Gabius

Xanten An der Spitze der Xantener Rotarier erfolgt nach einem Jahr der turnusmäßige Wechsel.

Die langfristigen sozialen Projekte sollen weiter unterstützt und vorangebracht werden, sagte Gabius. Dazu gehören ein Krankenhaus in Benin, ein Kinderhilfsprojekt in Jamaica, die End-Polio-Now-Initiative von Rotary International, die Sprachförderung von Kindern unter dem Titel „Sprache verbindet“, die „Seniorenscouts“ in Xanten und die Berufsberatung von Schulabgängern „Meet the Professionals“. Die Rotarier vergeben weiterhin einen Förderpreis für soziales Engagement am Stiftsgymnasium und unterstützen den internationalen Jugendaustausch. Darüber hinaus möchte Gabius ein neues Bildungsprojekt in Afrika initiieren.