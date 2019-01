Goldhochzeit bei Gerritzens: Am Anfang führten sie eine Wochenendbeziehung

Sonsbeck-Hamb Roswitha und Josef Gerritzen lernten sich auf einer Goldhochzeit kennen. Am heutigen Freitag feiern sie ihre eigene.

(jas) Anfangs führten sie eine Wochenendbeziehung. Und dass sich Roswitha und Josef Gerritzen ausgerechnet vor 55 Jahren auf einer Goldhochzeit in Hamb kennengelernt haben, ist deswegen von Bedeutung, weil die beiden jetzt selber goldene Hochzeit feiern können: Vor 50 Jahren schlossen sie in Issum den Bund fürs Leben.

Die Jubilarin, am 25. November 1948 in Moers geboren, absolvierte eine Ausbildung zur Hauswirtschaftsgehilfin im St.-Josef-Krankenhaus. Nach der Geburt der Tochter und des Sohnes kümmerte sich Roswitha Gerritzen um die Kinder und den Haushalt, ihr Mann Josef, der am 20. Januar 1942 in Hamb geboren wurde, arbeitete als Milchfahrer. 1976 übernahmen sie in Hamb einen Hof, den sie gemeinsam im Nebenerwerb aufbauten und der zu ihrer Lebensaufgabe wurde. 1992 verstarb leider ihr Sohn.