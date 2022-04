Generalaudienz in Rom : Weihbischof Rolf Lohmann trifft Papst Franziskus

Generalaudienz in Rom

Weihbischof Rolf Lohmann (r.) bei der Generalaudienz in Rom mit Papst Franziskus. Foto: Vatican Media/Divisione Produzione Fotografica

Rom/Xanten Während eines Besuchs in Rom hat Weihbischof Rolf Lohmann Papst Franziskus getroffen. Der Regionalbischof für den Niederrhein sprach mit dem Kirchenoberhaupt über den Umwelt- und Klimaschutz.

„Es ging insbesondere darum, wie wir, auch innerhalb der Kirche, die Bewahrung der Schöpfung noch stärker in den Blick nehmen können“, erklärte Weihbischof Rolf Lohmann in einer Mitteilung des Bistums Münster. Daher seien der Papst und er insbesondere auf die Enzyklika Laudato Si eingegangen, mit der der Papst bereits 2015 seine Stimme gegen weltweite Umweltzerstörung und für mehr soziale Gerechtigkeit erhoben habe. „Der Papst ermuntert, diese wichtige Enzyklika noch stärker als bisher wahrzunehmen und im praktischen Alltag umzusetzen.“ Der Papst habe darum gebeten, für ihn zu beten. Das Gespräch fand während der Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom statt.