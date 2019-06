Etwa 200 Fachleute machen beim Römischen Handwerkerfest mit und erklären, wie die Römer früher ohne Strom und moderne Technik gearbeitet und gelebt haben.

Hier zeigt Frank Wiedemann kleine Holzfurnier-Tafeln, auf denen die Römer mit Tinte kurze Botschaften geschrieben haben, um sie zu verschicken - zum Beispiel eine Einladung an Freunde zur Geburtstagsfeier, ein Dank an die Eltern für die Winterstiefel oder die Bestellung von Nachschub an Bier für die Hilfstruppen.