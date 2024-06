Röchling-Standort in Xanten 100 Jahre Kunststoff-Kompetenz

Am Xantener Standort an der Sonsbecker Straße, wo anfangs rund 50 Leute beschäftigt waren, stieß der boomende Betrieb im aufkommenden Wirtschaftswunderland schnell an seine Grenzen, sodass 1956 die Erweiterung der Produktion im Gewerbegebiet an der Hagdornstraße in Angriff genommen wurde. Am alten Standort war 1985 endgültig Schluss. Nachdem dort das Verwaltungsgebäude ein Raub der Flammen geworden war, zog auch die kaufmännische Abteilung an die Hagdornstraße. Mit inzwischen 150 Beschäftigten gehört Röchling Industrial Xanten zu den Top drei der Arbeitgeber in der Siegfried-Stadt.