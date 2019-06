Rock am Dom : Vor den Domtürmen wird mit drei Bands wieder gerockt

Foto: Veranstalter 7 Bilder Diese Bands treten bei „Rock am Dom“ in Xanten auf.

Xanten Das Open-Air-Konzert Rock am Dom geht am Samstag, 29. Juni, in die nächste Runde. Dieses Jahr sind ab 19 Uhr drei Bands auf der Bühne unter den Domtürmen in Xanten zu hören.

Die Duisburger Band „Fall to Rise“ eröffnet das Event mit Alternative-Rock. Ihren Stil beschreiben die Musiker selbst wie folgt: „,Fall to Rise’ ist so, als würde sich jemand im Soundgarden des Nirvana hinter irgendeinem Bush ’ne Placebo schmeißen und dabei die Foo Fighters hören.“

Im Anschluss wollen die drei Jungs von „Spyrow“ das Publikum rocken. Sie kennen sich bereits von Geburt an und treten seit 14 Jahren auf. Sam und Tim Jäger sowie Drummer Arian Gerhardt begeistern durch energiegeladenen und melodischen Rock, dem die Jungs stets ihre eigene Modernität einhauchen, sodass ihre Songs dem Jahre 2019 absolut würdig sind. Wichtig ist den Musikern, Emotionen zu transportieren. Deutlich wird aber auch, wie viel Handwerk in der Musik steckt. „Brüder fürs Leben“ heißt die Devise.

Headliner des Abends sind die Xantener von „Barber’s Clerk“. Aus der klassischen Bierlaune heraus gründete sich die Band im April 2014. Angetrieben von der Idee, einfache Irische Traditionals zu covern, wurde sehr schnell klar, dass eigene Songs her mussten. Als diese auch bei dem ersten öffentlichen Auftritt in der Jugend Kultur Werkstatt Exit in Xanten gut ankamen, war es Motivation genug, weitere Stücke zu schreiben und diese auf so vielen Bühnen wie möglich live zu präsentieren. So spielen „Barber’s Clerk“ in Kneipen wie im De Kelder in Xanten als auch auf Festival-Bühnen wie dem Geldernsein Festival.

Zur guten Musik gibt es Snacks von „Tipi-Event“ alias Eckhard Ziegenfuß und Bier vom Fass. Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Band gibt es im Internet in den sozialen Netzwerken und unter

(RP)