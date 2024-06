Open-Air-Konzertabend in Xanten ohne Eintritt Rock am Dom findet wieder statt – diese Bands treten auf

Samarah Das Saarländer Duo Samarah eröffnen den Konzertabend vorm Xantener Dom. Wie die beiden Musiker berichten, haben sie sich in den vergangenen Jahren viele Fans in der Alternative-Rock-Metal-Szene gemacht. Die Bühne teilten sie sich schon mit Größen wie Sick Of It All, Emil Bulls, Walls Of Jericho und Therapy.