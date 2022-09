Rilke-Rezitation in Sonsbeck : Wenn Poesie und Klang zusammentreffen

Sänger Oliver Steller (M.) will zusammen mit Dietmar Fuhr (l.) und Bernd Winterschladen ins Leben des Dichters Rainer Maria Rilke eintauchen. Foto: Sabine Schirdewahn

Sonsbeck Der Sonsbecker Kulturverein Sonkult lädt unter dem Titel „Zwischen den Sternen“ zu einem lyrisch-musikalischen Abend rund um die Dichtergröße Rainer Maria Rilke ein. Karten sind ab sofort erhältlich.

Der Sonsbecker Kulturverein Sonkult plant für Freitag, 28. Oktober, einen lyrischen Abend für Herz und Verstand in der evangelischen Kirche. Unter dem Titel „Zwischen den Sternen“ spricht und singt der Schauspieler, Sänger und Gitarrist Oliver Steller Gedichte und Lieder von Rainer Maria Rilke und erzählt aus dem Leben des Dichters. Musikalisch begleitet wird der Abend von Dietmar Fuhr am Kontrabass und Bernd Winterschladen am Saxophon. Karten sind ab sofort im Bücherbogen an der Hochstraße erhältlich.

„Den meisten von uns klingen einige Zeilen seiner berühmtesten und schönsten Gedichte im Ohr, wenn wir den Namen Rainer Maria Rilke hören“, schreibt das Team von Sonkult. Der Lyriker sei eine der herausragendsten dichterischen Persönlichkeiten im beginnenden 20. Jahrhundert gewesen. „Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es wie ein Fest!“, lautet ein kleines Gedicht von Rilke. Wie „ein Kind mit Blüten beschenken lassen“, wie es bei dem Dichter weiter heißt, werde sich auch das Publikum können. Sonkult verspricht „einen einzigartigen Abend, der zum Fest gerät, berauschend, begeisternd; einen Abend für Herz und Verstand, aus dem man mit geschärften Sinnen hinausgeht und der lange nachklingen wird“.

Info Vorverkauf im Bücherbogen gestartet Termin Der Lyrik-Abend unter dem Titel „Zwischen den Sternen“ findet am Freitag, 28. Oktober, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der evangelischen Kirche Sonsbeck an der Hochstraße statt. Tickets Karten sind ab sofort im Bücherbogen, Hochstraße 44, erhältlich. Der Vorverkaufspreis beträgt 15 Euro pro Ticket. Auch eine Abendkasse wird eingerichtet. Dort kosten die Karten 18 Euro.

Oliver Steller gilt als Mann der leisen, meditativen Töne, „der Rilkes bewegte Lebensreise unprätentiös, nachdenklich und humorvoll erzählt und singt“, wie es in der Einladung heißt. Der Schauspieler, Sänger und Gitarrist gewähre während des Events Zuflucht auf einer Insel intellektueller Besinnung. Steller und seine Musikerkollegen, der Saxophonist Bernd Winterschladen und Dietmar Fuhr am Kontrabass, spürten in ihren Rilke-Vertonungen jede literarische Gefühlsverästelung des Dichters auf. Ihnen gelinge es auch, Skeptiker zu überzeugen, die noch keinen Zugang zum hohen Ton des Dichters gehabt haben, sind die Veranstalter sicher. Man finde sich „zwischen den Sternen“, wie der Titel der Hommage verspricht.

Von Rilkes Pariser Galeerenjahren, die ihm „Heimat und Heimsuchung“ zugleich waren, bis zu dessen Verhältnis zu Frauen kommen verschiedene Kapitel aus dem Leben des Lyrikers zum Tragen. So lud eine betuchte Adlige den Dichter 1905 nach Capri ein, damit er sich entfalte wie ein „Feigenbaum im Mondenschein“. „Die drei Interpreten lassen dazu eine Ahnung von Meeresrauschen aufbranden“, wirbt der Kulturverein für den Abend.

Auch Fürstin Marie von Thurn und Taxis gewährte dem Rastlosen 1912 in Duino ein Refugium, dort entstanden die „Duineser Elegien“. Die Weiten Russlands lässt Steller ihn zuvor mit der 14 Jahre älteren Lou Andreas Salomé erkunden. Dabei verdeutlicht das Trio auf der Bühne Rilkes vergebliche Versuche, von der verheirateten Frau, der auch Nietzsche verfallen war, los zu kommen. Schließlich wird auch die nur ein Jahr währende Ehe mit der Worpsweder Bildhauerin Clara Westhoff thematisiert, die die Liebesnächte mit dem von Einsamkeit Besessenen, anders als Claire Goll, wohl nicht als „Märchen aus 1001 Nacht“ empfunden haben mag.

Die letzten Lebensjahre des Dichters sollen nicht fehlen. 1926 starb Rilke mit nur 51 Jahren im Wallis. Wie Steller in seiner Hommage darstellt: aufgezehrt „vom Orkan im Geist, mit dem Rilke die ‚Sonette an Orpheus’ gedichtet hat“.

Bernd Winterschladen, geboren 1960, spielt Tenor-, Bariton- und Sopransaxophon sowie Bassklarinette. Er verbinde Traditionalismus und freies Spiel in einer Weise, die ihn zu einem der begehrtesten Musiker in den verschiedenen Stilarten gemacht habe, so der Veranstalter. Er spielte unter anderem mit der Kölner Kultband The Piano Has Been Drinking, mit Trance Groove sowie in der Harald-Schmidt-Show.

Kontrabassist Dietmar Fuhr, geboren 1964, gehört laut Sonkult zu den gefragtesten Bassisten Deutschlands. Aufgrund seiner musikalischen Erfahrung und Bandbreite lese sich die Liste der Gruppen, mit denen er arbeite, wie das „Who is who“ der internationalen Jazz-Szene: Nils Wogram, Richie Beirach, David Liebman, Kurt Rosenwinkel, George Garzone, Bill Dobbins, Danny Gottlieb, Antonio Farao und viele mehr.

Die Sonsbecker Kulturmacher sind überzeugt, mit Oliver Steller, Bernd Winterschladen und Dietmar Fuhr wieder Künstler engagiert zu haben, die dem Leitspruch des Vereins „Alles außer gewöhnlich“ gerecht würden.

