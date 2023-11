Riesenwels in Sonsbeck gefischt „Von der Größe her hätte das ein Delfin sein können“

Der Wels sei dann in ein anderes, 42 Hektar großes Gewässer umgesetzt worden, wo er nun als Zuchtfisch lebe. Das sei auch von Anfang an das Vorhaben gewesen. „Der Wels war für den Fischbestand in dem Forellensee schädigend. Der musste raus“, sagt Lomme. Nun könne er aber in dem großen Gewässer, in das er umgesetzt wurde, noch ein langes Leben führen.