Am Ufer des Rheins sammelten Menschen am Samstag (12. September 2020) den Müll auf, den andere dort zurückgelassen hatten. Auch in Xanten beteiligten sich Dutzende Helfer am RhineCleanUp, der Naturschutzbund (Nabu) Xanten hatte dazu aufgerufen. Wir zeigen Bilder von der Aktion.