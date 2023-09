Rhine-Clean-Up in Xanten und Rheinberg Müllsammler räumen wieder am Rhein auf

Xanten und Rheinberg sind bereits seit mehreren Jahren Teil der Aktion und werden auch in diesem Jahr wieder aufräumen. In Xanten beginnt die Aktion um 10 Uhr an der Bislicher Insel 1. Gesäubert wird dort bis 13 Uhr. Rheinberg räumt sogar an zwei Tagen auf. Samstags von 9 Uhr an am Orsoy-Land. Gesammelt wird bis 12.30 Uhr. Und am Sonntag ab 15 Uhr. Der Treffpunkt wird am Samstag von den Helfenden ausgesucht. Zudem reinigt jeweils eine Gruppe in Xanten und Rheinberg an anderen Orten in Eigenregie. Die Gruppen sind jedoch privat.