Xanten: Rheinterrasse - teuer aber lange haltbar

Restaurant-Besitzer Murat Kazak (links) und Harald Rodiek am frisch fertiggestellten Außenbereich der Gaststätte "Zur Rheinfähre". Foto: Armin Fischer

Xanten Beim Hochwasser im Januar wurde der Außenbereich des Restaurants "Zur Rheinfähre" massiv beschädigt. Vier Wochen lang hat die Sanierung gedauert und etwa 160.000 Euro gekostet. Auch für Behinderte wurden Verbesserungen erreicht.

Murat Kazak hatte keine andere Wahl. Der Eigentümer des Restaurants "Zur Rheinfähre" an der Bislicher Insel ist der Neubau seiner Terrasse von der Natur "förmlich diktiert" worden. Das Rheinhochwasser zu Jahresbeginn hatte die gesamte Außenanlage seines vor allem bei Zweiradfahren sehr beliebten Ausflugslokals geflutet. "Das Wasser stand sogar bis auf Höhe der Fensterscheiben", erinnert sich Kazak und verdeutlicht die Dimensionen des Hochwassers anhand eines Videos, das er gedreht hat, und mit Bildern.

Da der etwa drei Meter breite Gehweg zwischen Haus und Terrasse des Restaurants der Stadt Xanten gehört, musste auch der Dienstleistungsbetrieb (DBX) in die Planungen einbezogen werden. "Wir haben die Verkehrssicherungspflicht für unsere Bürger", erläutert DBX-Leiter Harald Rodiek in Bezug auf die vielen Schlaglöcher im Bereich des Zugangs zum Fähranleger und zum Terrassenbereich. Zunächst sollte die Sanierung erst im Herbst beginnen. "So lange wollten wir aber nicht warten", sagte Rodiek.