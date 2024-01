Apotheker aus Xanten und Rheinberg berichten Das E-Rezept – eine Herausforderung

Das rosafarbene Papier-Rezept wurde am 1. Januar 2024 durch das E-Rezept abgelöst. Versicherte erhalten verschreibungspflichtige Arzneimittel nur noch per E-Rezept und können dieses mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte, per App oder mittels Papierausdruck einlösen. Wir haben Apotheker nach ihren ersten Erfahrungen mit der Neuerung gefragt.