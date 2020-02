Deichverband Duisburg-Xanten : Rhein-Hochwasser steigt – Campingplatz teilweise geräumt

Foto: RP/Markus Werning 5 Bilder Campingplätze am Rhein wegen Hochwassers teilweise geräumt.

Rheinberg/Xanten Das Rheinwasser steigt, der Deichverband Duisburg-Xanten ist in erhöhter Alarmbereitschaft. „Wir rechnen für Freitag mit einem Pegel von 9,20 Metern“, sagte Deichgräf Viktor Paeßens am Donnerstag.

Da stand das Wasser bei 8,60 Metern. Die Schleuse in Ossenberg ist bereits abgesperrt worden, die Schließung des Durchstichs für die Solvay-Bahn ist vorbereitet – sie erfolgt bei 9,50 Metern. „Unsere Deichgänger sind im Einsatz und kontrollieren regelmäßig“, so Paeßens. Die mit der Rodung in Zusammenhang mit der Deichsanierung bei Wallach beauftragte Firma arbeitete bis morgens um 4 Uhr durch, um das gefällte Holz vor dem Hochwasser zu retten.

Im Xantener Ortsteil Obermörmter wurden am Donnerstag Campingplätze wegen des Hochwassers teilweise geräumt. Dutzende Wohnwagen seien einige hundert Meter in Sicherheit gebracht worden, sagte Campingplatzbetreiber Jürgen Köpp. Zwar lag der Platz noch nicht unter Wasser. Aber der Rhein könne weiter steigen, sagte Köpp. Deshalb hätten er und die Camper schon am Mittwoch angefangen, mit Treckern einige Wohnwagen wegzuziehen.