Schulranzen für Flüchtlingskinder : Fit für die Grundschule in der neuen Heimat

Rheinberg Der Verein „Rheinberger Flüchtlingshilfe“ überreichte angehenden Erstklässlern den ersten Schulranzen.

Auf den ersten Schultag freuen sich diese Kinder schon jetzt. Sie erhielten vom Verein „Rheinberger Flüchtlingshilfe“ das wichtigste Utensil für die nahende Grundschulzeit in Rheinberg: einen neuen Schulranzen. Stolz schauten die Knirpse auf die eigenen Ranzen, und stolz wiederum schauten die Eltern, die schon bald einen entscheidenden Schritt in ihrem Leben in der neuen Heimat gehen. „Wir haben für die Erstausstattung gesorgt“, sagten dazu Frank Dombrowski und Axel Ettwig vom Vorstand der Vereins. Nicht nur die Ranzen wurde angeschafft, sondern auch das entsprechende Zubehör wie Mäppchen und Turnbeutel, so wie es für den Schulstart nach den Sommerferien benötigt wird.

Die Kinder leben mit ihren Familien am Melkweg oder in der Reichelsiedlung. Einige befinden sich noch im Anerkennungsverfahren. Wiederholt hat der Verein „Rheinberger Flüchtlingshilfe“ Hilfsprojekte gestemmt, sich an der Koordinierung von Hilfe beteiligt, um das Leben dieser Familien ein Stück besser zu machen. Der Verein kümmert sich in Absprache mit anderen um Projekte, wie eben die Erstausrüstung für den Schulstart, leistet Hilfe für die Helfer. Der Vorstand bleibt im Austausch mit dem Caritasverband Moers-Xanten über notwendige Hilfen, die dann zielgerichtet und nach Plan angeschafft werden. Auch der geräumige, weiße Container, der am Melkweg seinen Standort gefunden hat, wurde über den Verein realisiert und ermöglicht verschiedene Nutzungen. „Er soll Bastelort und Werkstatt zugleich sein“, sagte Dombrowski. Auch Fahrräder können dort eingeschlossen werden. Doch damit nicht genug, wie von Britta Jacobs, Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Rheinberg, zu erfahren war. „Wir wollen nach den Herbstferien einen Schwimmkurs im Hallenbad anbieten. Mütter wie Kinder sollen das Schwimmen erlernen. Ein ganz wichtiger Baustein.“ Kinder können dabei das „Seepferdchen“ machen. Anders als andere Kommunen verfügt Rheinberg über ein Hallenbad mit entsprechendem Kurspotential.