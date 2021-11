18,2 Millionen statt 16,6 Millionen Liter : Underberg verkauft in der Krise mehr Likör als erwartet

Underberg verkauft in der Krise mehr Likör als erwartet

Rheinberg Der Spirituosen-Hersteller Underberg ist bisher besser durch die Corona-Krise gekommen, als er es vor einem Jahr erwartet hatte. Die Verluste in der Gastronomie konnte er im Handel wettmachen. Der Absatz und der Umsatz liegen über der Prognose.

Die Semper Idem Underberg AG mit Sitz in Rheinberg hat am Dienstag die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres veröffentlicht. Demnach übertraf der Spirituosenhersteller mehrere Prognosen und verkaufte zwischen April 2020 und März 2021 insgesamt 18,2 Millionen Liter. Das waren 1,6 Millionen Liter mehr als erwartet. Der Umsatz sei um 3,7 Prozent auf 120,3 Millionen Euro gestiegen und habe damit die Prognose um 10,3 Millionen Euro übertroffen, teilte Underberg weiter mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei zwar von 12,5 auf 9,1 Millionen Euro gesunken. Es habe aber über dem erwarteten Wert von vier Millionen Euro gelegen. Das Geschäftsjahr der Semper Idem Underberg AG geht von April bis März. Das Unternehmen vertreibt Marken wie Underberg, Asbach, Pitú, Grasovka, Southern Comfort und Xuxu.

„Wir sind mit der Geschäftsentwicklung unserer Unternehmensgruppe in dem wegen der Corona-Pandemie herausfordernden Berichtsjahr sehr zufrieden“, erklärte Michael Söhlke, Finanzvorstand der Semper Idem Underberg AG. Das Ergebnis der Eigen- und Vertriebsmarken liege „deutlich über den Prognosen des Unternehmens“ und „nahe dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Krise“. Die pandemiebedingten Verluste in der Gastronomie und im internationalen Geschäft habe das Unternehmen durch einen größeren Absatz im Einzelhandel kompensiert, auch wenn der Ertrag durch diese Verschiebungen negativ beeinflusst worden sei.

Semper Idem Underberg AG in Rheinberg

Semper Idem Underberg AG in Rheinberg : Moritz Underberg verlässt die Unternehmensgruppe

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 habe das Unternehmen den Umsatz weiter steigern können, teilte die Semper Idem Underberg AG weiter mit. Gleichzeitig habe der Spirituosen-Anbieter „gezielt in Wachstumsfelder“ investiert, unter anderem in den Online-Handel und in eine Kapazitätsausweitung im Kleinflaschensegment. Für das gesamte Geschäftsjahr 2021/22 werde deshalb ein deutlicher Umsatzanstieg und ein Ebitda auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie erwartet.